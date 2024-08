Így történt Gyetvai Gyulával is, igaz kicsit régebben, az 1990-es évek elején, amikor a Gárdonyi Géza Gimnáziumba, ahová járt utánpótlást keresve bement az MHSZ – az azóta már nem létező Magyar Honvédelmi Szövetség – képviselője. Ott, akkor eldöntötte, hogy kipróbálja a repülést, s bár nem lett hivatásos pilóta, ahogy ő fogalmaz: intenzív hobbiként lett az élete része. Gyula elmondta: vegyesek a tapasztalataik az utánpótlásnevelésben, de azért vannak szép eredményeik és minden évben akad 1-2 ember, aki komolyan gondolja a kiképzést, valóban eljut a vizsgáig.

– Azt nehéz lenne megmondani, hogy a fiatalok, akik most a táborban ismerkednek a repüléssel kitartóak lesznek-e, de az biztos, hogy az élmény velük marad – szögezte le Gyula.

A repülés élménye magával ragad

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Bella, akivel először beszélgettünk például hatalmas sikítással jutalmazta az első magasba emelkedést, ahogy ő fogalmazott: annyira jó volt, sikítani kellett. Kíváncsian várjuk, hogy hallunk-e majd még Kádár Izabella Flóráról, ha felnő, lesz-e köze a repüléshez. Most lelkes, ahogy Zsámba Áron is, aki jóval higgadtabban veszi az akadályokat. Régi ismerőssel is találkoztunk a repülőtéren. A 24 éves Juhász Benedek már letette a B vizsgát, repülhet egyedül. Neki családi az indíttatás, hiszen édesapja is oktat leendő pilótákat. Csakígy a még gimnazista Sike Máté, aki Benedekkel együtt segíti a táborozó fiatalokat. Ő pilótának készül.

Gyetvai Gyulától megtudjuk, tapasztalatai szerint a mostani korosztály már nem olyan kitartó, kevésbé koncentrált, mint egy-két évtizeddel ezelőtti elődeik, de azért köztük is akad, aki kellő elmélyüléssel megszerzi a vitorlázó repüléshez szükséges tudást és kirepülhet. De lássuk, mi is kell ehhez:

Lépésről lépésre az első önálló repülésig

– Van egy feladatsor, amit végig kell repülnünk a növendékekkel. Először nincs más feladatuk, mint nézelődni, semmit sem kell csinálni. A következő lépcső, amikor vízszintesen kell tartaniuk a szárnyakat, tartani próbálni a sebességet. A harmadik szinten megtanítjuk nekik a fordulókat, utána a teljes iskolakör felépítése következik, beleértve a fel és leszállást is. Innen akkor tudnak továbblépni, hogyha önállóan képesek végigrepülni egy iskolakört. Az oktató ott ül mögötte, de ha bele kell nyúlni, akkor az nem tökéletes végrehajtás. Ha ez már megy, akkor jönnek a váratlan helyzetek, letakart műszerfal, ezzel azt szimuláljuk, hogy tönkrementek a műszerek, mi történne, ha alacsonyabb magasságban szakadna le a kötél. Akkor kész a pilótajelölt a továbblépésre, ha ugyanúgy a repülőtér területén belül le tudja tenni a gépet váratlan helyzetben, akár dugóhúzó-helyzetet is meg tud oldani. Ha mindez megy, akkor megyünk velük négy kört teljes síri csendben, s ha az oktatónak meg kell szólalnia, bele kell nyúlnia, akkor bukó. Addig kell ismételni, amíg ez négyszer egymás után nem megy egyedül, de ekkor sem szállhatnak fel még egyedül, jön két idegenoktatós felszállás ugyanígy. Ha ezt is teljesítik, akkor szállhatnak fel egyedül. Sokkal hamarabb meg lehet szerezni a repülési jogosítványt, mint az autóst. Én magam is 15 évesen sikeresen abszolváltam ezt, igaz én még az MHSZ-ben – részletezte az Egri Repülőklub vezetője.