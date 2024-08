Lecsó és macok készült az egykori modellező pályánál szombaton a Felnémeti Gasztronómiai Fesztiválon, melyet minden évben megszervez a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület. Bódi Zsolt a városrész önkormányzati képviselője elmondta, majd' egy tucat csapat vett részt a főzőversenyen.

Piros macok, csülkös lecsó is versenyzett Felnémeten

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– A korábbi macokfesztivál utódján minden évben lecsó és macok készül, de engedjük kísérletezni a csapatokat, nincs kizárva, hogy a megszokottól eltérő ízekkel találkozzon a zsűri, különleges kategória is van. Idén az egyik csapat például csülkös lecsóval készült – árulta el, s valóban, a csülkös megoldáson túl volt egy csapat, amelyik a színekkel játszott fiatalos lendülettel: piros volt a macok és zöld a lecsó – szerencse, hogy mindkettőhöz passzol a tejföl.

Újdonságokkal is kísérleteztek a Felnémeti Gasztrofesztiválon

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Bódi Zsolt elmondta, hogy sok a visszajáró résztvevő, fontos rendezvénye, találkozási helye a helyieknek a fesztivál, amely továbbviszi a lecsós búcsú hagyományát.

– Így élnek tovább ezek a régi, felnémeti rendezvények, fontos, hogy gyermekeink is megismerjék a helyi hagyományokat. Felnémet Eger része, de mégiscsak egy falu a városban, a felnémetiek ismerik egymást, összetartó közösség, várják a helyi eseményeket. Külön öröm, hogy nem csak a keménymag, hanem fiatal diákcsapatok is csatlakoztak a fesztiválhoz. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a fiataloknak is fontos legyen a helyi identitás megőrzése, hiszen ők a jövő, nekik adjuk majd át a stafétát – mondta.

Az ételek mellől nem maradt el zenés mulatság sem. Délelőtt a Villámrock Pásztorvölgy táncosai léptek fel, de színpadra állt többek között az Egri Vitézek Dalkör és a Felnémeti Vadvirágok is.