– Az idén sikeresen megvalósult több elemű tófejlesztési beruházás egyfajta „járulékos elemeként” született meg az a kis vízterület, amely az V. és VI. tórészlet zsilipjeit köti össze, biztosítva az Élmény-tó állandó vízszintjét, így egyben az ottani horgászat megteremtését – tette közzé a Maconkai-víztározó és tórendszere.

– Úgy gondoltuk, legyen a szükségből erény, ennek jegyében egy olyan dísztó, amely sok különleges növényt tud bemutatni az ide látogatóknak. A vízinövények tárgyában óriási tudással rendelkező Kugli József barátunk segítségével a terv meg is valósult, így mára már több, mint 20-féle gyönyörű vízinövény, köztük többféle lótusz alkotja a szó szerint sokszínű életközösséget. Magát a lótuszt és annak alkalmazkodó-képességét "testközelből" Lévai Ferencnél ismertem meg. A betelepített lótuszok közül minden értelemben kiemelkedik az eddig nálunk jobbára botanikus keretekben megcsodálható indiai lótusz, melynek első maconkai virága július 26-án nyílt ki – tették hozzá.

Mint írják, az indiai lótusz Dél-, Délkelet Ázsiában és Észak-Ausztráliában őshonos növényfaj. Magyarországon a 19. század .második felében próbálkoztak először szabadföldi megtelepítésével. Először a Szent Lukács gyógyfürdő egyik meleg vizű tavába ültették. Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Botanikus Kertjében az 1950-es évektől él. Időközben kiderült, hogy az iszapba visszahúzódott gyöktörzsei miatt, akár a vastag jég alatt is képes áttelelni. A növény hatalmas, pajzs alakú leveleinek nyele a lemez közepéből ered, s emeli a viaszbevonatú levelet a víz színe fölé. Jelentős nagyságú virágai rózsaszín színűek. A kellemes illatú virág akár 1 méteres magasságban virít a levelek felett. A lótusz az ősi keleti vallásokban a megtisztulás és az újjászületés jelképe, virága a buddhizmus egyik fő szimbóluma, valamint egyben női szimbólum is. A vízből kiemelkedő, gyönyörű lótuszvirág arra emlékeztethet minket, hogy minden akadály leküzdhető, és minden nehézség mögött ott rejtőzik a lehetőség annak megoldására. A növényt több ázsiai országban fogyasztják, Kínában és Indiában például süteménynek is feldolgozzák. Gyöktörzséből főzeléket készítenek, tejnedve pedig gyógyászati célokat szolgál. A tervek szerint a folytatásban bemutatjuk majd a többi ide telepített vízinövényt is.