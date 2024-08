Az egyetem adta hírül Facebook oldalán, hogy a MATE jogelőd intézményeinek egykori hallgatóit, Dr. Zörög Zoltán a MATE Károly Róbert Campusának főigazgató-helyettese fogadta, majd Zöllei Tamás, az Arborétum vezetője vezette körbe a résztvevőket. Mint írják, a hatalmas fák lombkoronái által nyújtott árnyéknak hála kellemes nyári idő fogadta az Erdőtelki Arborétumba látogató kis csapatot.

Az ingyenes vezetett túrára többek között Kaposvárról, Gödöllőről és Gyöngyösről is érkeztek érdeklődők. A program során az alumnisok megismerték a park történetét, megnézték az ország legnagyobb cukorsüveg fenyőjét és ezüsttörzsű fenyőjét, az arborétum növénykülönlegességeit, valamint a látogatók előtt még zárt égerlápot is.

Mindezek mellett hallhattak arról is, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a gyűjtemény fáinak életére és hogy milyen tendenciák voltak megfigyelhetők az elmúlt évek során. Arról is tanulhattak, hogy mik azok a fajok, melyek példányszáma várhatóan ritkulni fog a közeljövőben. Emellett megismerkedhettek a fejlesztési elképzelésekkel is.

A program szervezője, Kovácsné Burunkai E Patrícia a Hallgatói Szolgáltatások Központjának koordinátora elmondta, hogy az Alumni rendszer legfontosabb célja, hogy az egyetem kapcsolatban maradjon végzett hallgatóival. Ennek érdekében a jövőben újabb kirándulásokat szerveznek majd, ahol a résztvevőknek lehetőségük lesz új kapcsolatok kiépítésére és a meglévők ápolására.