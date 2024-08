- A követelésbehajtásból származó bevételeink nemcsak júliusban, hanem 2024 teljes első félévében is kimagaslóak voltak. Januártól júliusig közel 80 millió forint folyt be a MÁV-START kasszájába, amely összességében 40 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak értékeit. A bliccelésből származó második legmagasabb havi bevétel 13,3 millió forint volt még 2020 márciusában, vagyis négy éves rekord dőlt meg idén júliusban, az összesen 15,2 millió forintos befizetéssel. Az idén júliusban beszedett rekordösszeg jelentős mennyiségű késedelmi díjat és kamatot is tartalmaz, a legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot.

Rekordösszeget fizettek be a vonaton bliccelők (Illusztráció)

Forrás: © Archív

Az önmagáért beszélő eredmények hátterében az áll, hogy a MÁV-START követelésbehajtási csoportja a korábbi kimagasló eredményekhez képest is jelentős mértékben fokozta teljesítményét és a behajtás hatékonyságát. Az év első hat hónapjában levélkampányokkal és kimenő hívások segítségével már több mint 1500 fizetési megállapodást kötöttek a MÁV-START munkatársai, a vasúttársaság felé követelést felhalmozó adósokkal a tartozásuk rendezése érdekében.