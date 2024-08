A busafajok fogására irányuló, nagy méretű fenékvarsákkal folytatott ökológiai halászat során egy idősebb leánykoncér (Rutilus virgo) is előkerült a Tisza-folyó Tisza-tavi szakaszáról, a Tiszafüredről Poroszlóra vezető híd közelében február 22-én, közölték a Magyar Haltani Társaság (MHTT) honlapján, szemlézte a Pecaverzum. A fogás helyszínén az áradások idején a folyó felgyorsul, de máskor a duzzasztás miatt meglassult víz nem tipikus élőhelye a reofil fajoknak.

Juhász Máté halkutató szerint ezért a Tisza-tavon ritkaságszámba menő leánykoncér különleges előfordulásnak számít. Legutóbb 2021-ben sikerült kifogni a fajnak egy fiatal példányát ugyancsak Tiszafürednél, de meglepő módon a Tisza-tó tározótéri állóvizéből.

Érdekességként, pár nappal később, március 2-án, szinte pontosan ugyanott egy másik áramláskedvelő fajnak, a domolykónak egy idősebb példányát sikerült megfogni, március 18-ig pedig három újabb, méretes domolykó és egy adult márna is előkerült.

A 10 ezer forint természetvédelmi értékű leánykoncér a Duna vízrendszeréhez tartozó nagyobb folyók paduc- és márnazónájában él, ritka, veszélyeztetett endemizmusunk. Áramláskedvelő faj, optimális élőhelyét a folyók sebesebb sodrású, kavicsos és sóderes medrű, üledékmentes szakaszai adják.

Március és május között ívik, a hímek ebben az időszakban jellegzetes, több sorban elhelyezkedő, rózsatövishez hasonló, fehér nászkiütéseket viselnek. Kifejlett példányainak hossza az 50 centimétert is elérheti. Az országos rekord Cservenák László nevéhez fűződik, aki 2011. július 31-én a Szentendrei Kis-Dunából fogott egy 3,21 kilogrammos, 52 centiméteres példányt. Ezek szerint a most kifogott egyed is egy átlagon felüli méretű leánykoncér lehetett.