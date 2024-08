Eddig ő segített, most ő kér segítséget. Ha nem kap támogatást, akár rá is omolhat a ház a gyerekek népszerű vécsi bohócdoktorára, Kovács Ádámra – számolt be róla a Tények.

A férfi több mint tíz éve járja a gyermekkórházakat, hogy megkönnyítse a beteg gyerekek mindennapjait, de súlyos egészségügyi problémákkal küzd. Egy téves diagnózis miatt kivették öt bordáját, majd a fél tüdejét, így állandó légszomjjal él.

Folyamatosan kezelésekre jár, így nem tud eleget dolgozni, a házfelújítás pedig rendkívül költséges számára. Kovács Ádám a jó levegő miatt a Mátrában vett házat, de a felújítás során kiderült, mennyi nehézséggel kell megküzdenie, ezért most ő kér segítséget. Ádám azt mondta, bár nincs könnyű élete, a kis betegeket sosem hagyná cserben.