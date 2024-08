Ha nyár, akkor uborkaszezon. De nem Sirokban! Tuza Gábor arról adott hírt, hogy elkezdték Kőkúton a Szent László kápolna előtti járdaszakasz felújítását, a parkolóval egyetemben. A klubhoz, orvosi rendelőhöz vezető aszfaltos út is fel lesz újítva, a parkoló aszfaltozva lesz. Reményeik szerint a pálya mögötti vízelvezető árok, (ami az erdőben van) tisztításával és egy szikkasztó árokkal meg tudják akadályozni az erdőből bejövő víz kártételét. Mindezt önerőből végzik, mint 10 millió forintból. Folynak a Borics Pál út felújításával kapcsolatos zárómunkálatok is, kapubejárókat alakítanak ki, közlekedési jeleket festenek fel. A ravatalozónál elkészültek a tetőt tartó faragott kőoszlopok, s rövidesen érkezik a tetőanyag is. Szóval uborkaszezon ide, hőség oda, Sirokban nem állt meg az élet. Ezért mindenkinek köszönet jár, aki nyaralás helyett most is serényen munkálkodik.

Fotók: Tuza Gábor fb oldalán