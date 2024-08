Csordorásné Horváth Adrienn elmondta, évek óta visszatérő vendégek, szeretik Egert. Férjével először 2002-ben voltak itt, azóta visszajárnak ez idő tájt pár napra, hiszen augusztus 20-án volt az esküvőjük. Gyerekeik is megszerették a várost. A kacsapartira is visszajárnak, s most nyertek először, nagyon drukkoltak, s most boldogok is a nyereménnyel, amelyre négy gyerek is pályázik. Elárulta, szeretik a kacsákat, gyerekkorában mamájáék tartottak is szárnyasokat, de a gumikacsák most már végképp kedvencek lesznek.

- Ez a hatodik kacsaparti volt, hagyományosan augusztus 20-án tartjuk a rendezvényt. Vannak kulturális rendezvények, előadóművészek, táncosok adtak klassz nyári műsort, majd délután kettőkor ugrott háromezer kiskacsa a vízbe, s lelökdösődtek a célig. Az első harmincat díjaztuk, a fődíj egy komoly kerékpárvolt, amelyet egy zsámbéki kislány nyert meg. Komoly, 800 ezer forint feletti értékű ajándékot osztottunk ki. Kezdeményezésemre a legutolsó kiskacsa is kapott díjat – mondta el Laczkó István, a Rotary Club Eger elnöke.