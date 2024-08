Az államalapítás egri ünnepségén a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház két orvosa is kitüntetést vehetett át. Méltatásukban elhangzott, nem csupán szakmai munkájukkal szolgáltak rá az elismerésre, hanem a munkahelyi közösségért is dolgoznak:

Dr. Ficsor Klaudia neurológus szakorvos jelölt az ünnepségen

Fotó: Gal Gabor / Heves Megyei Hírlap

Hibay Károly Emlékgyűrűt kapott Dr. Ficsor Klaudia. Ő az orvosi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte. Harmadik éve munkatársa a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Neurológiai osztályának. Ezt megelőzően a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház Neurológiai és Stroke Osztályán dolgozott. Egerbe kerülve gyorsan alkalmazkodott az új környezethez és a munkatársakhoz, korábban szerzett tapasztalatait a stroke ellátás területén kórházunkban is eredményesen alkalmazta. Ezek mellett a carotis ultrahang és transcranialis doppler vizsgálatokban is folyamatosan képzi magát. Részt vesz az osztályos, konzíliárus, szakrendelői, sürgősségi betegellátásban is. Munkabírása kiváló. Országos szakmai kongresszusokon is részt vesz, illetve a Debreceni Neurológiai Klinikán tartott továbbképzéseken. Ez évtől bekapcsolódott az osztályon is végzett gyógyszerkutatási tanulmányokba. Kedves, megnyerő személyisége által a kollégákkal, betegekkel, hozzátartozókkal jó kapcsolatot tart, hozzáállása konstruktív, ötletei az osztály működését javítják. Mindezzel kollégái elismerését is kivívta, írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a kórház.