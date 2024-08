– Van úgy hogy szednek össze belőle, és kisebb lesz a kupac, de most megint egyre nagyobb. Mindig hoznak hozzá valamit. Most autóalkatrészek vannak túlsúlyban, más alkalmakkor vécécsésze, fürdőkád, hűtő volt kiszórva ide. Mindig más van túlsúlyban. Több szempontból is felháborító a helyzet. Fizetjük a gyöngyösoroszi hegyközségi hozzájárulást, nem értem, hogy lehet az, hogy mindig ez a helyzet, és az út is már több helyen nagyon rossz. Azokat a gazdákat sem értem, akiknek elzárja a hulladék az utat a szőlőterületük felé. Nem zavarja azokat, akiknek éppen itt van a szőlőjük? Azok meg, akik ide hordják, nem tudják, hogy sok helyen van lomtalanítás? Ha nincs, akkor lakcímkártyára le lehet adni a hulladékot a szeméttelepen. Megtehették volna ugyanezzel a lendülettel, amivel ide kihordták. Siralmas ez az egész. Múltkor Visontáról Vécs felé autóztam, és az erdőben négy, szemmel láthatóan elhagyott autót is láttam az erdőben. Éppen olyan volt, mint egy horrorfilmben. Vagy például ha Hort felé megyünk a főúton, az autópálya felhajtó felett egy kis köz is dugig szokott lenni szeméttel, igaz, azt most éppen kitakarították – sorolja Balázsné Kóczián Enikő.