Ismét óvodában segítettek a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sport Egyesület tagjai. Idén Egerben, a Szivárvány Óvoda dr. Hibay Károly Tagóvodájában tettek-vettek a segítőkezek és az udvar belső fakerítését újították fel. Tóthné dr Kiss-Orosz Mária, a VGYSE elnöke elmondta, hogy nem első alkalommal szerveznek már ilyenfajta mozgalmat, mint a Színnel-lélekkel ovifestés.

Színnel-lélekkel festett a VGYSE és az önkéntesek

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

- Mikor még a Heves Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat vezettük, akkor határoztuk el, hogy valamilyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programot fogunk időről időre megvalósítani. Ekkor jött az ovifestés ötlete és így ma, a dr. Hibay Károly Tagóvoda már a negyedik óvoda, ahova ellátogattunk. Ezt a megmozdulást most a Tesco Global Zrt. támogatta, ahova egy pályázatot nyújtottunk be, amit sikeresen megnyertünk. Az óvoda vezetőségével jó kapcsolatot ápolunk, így felajánlottunk a segítségünket, ők pedig ezt örömmel és kölcsönös segítséggel fogadták - mesélte Tóthné dr Kiss-Orosz Mária, aki nem csak a szervezésből, de a csiszolásból is kivette a részét.