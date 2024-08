Szombaton rendezték Mátraderecske legvonzóbb programját, a Palóc Párna Napot. Forgó Gábor polgármester elmondta, már évtizednél is nagyobb hagyománya van az eseménynek, immár tizenhetedik alkalommal gyűltek össze a faluban az érdeklődők.

Csodás párnákat és népművészeti alkotásokat láthattak az érdeklődők

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap



– A csíknak, ami egy-egy textílián, ágyneműn, párnán található sokan nem gondolnák, hogy milyen különleges mondanivalója van, nemcsak itt, más vidéken is. Nem mindegy, hogy milyen vastag, milyen távolságra vannak egymástól, hogyan szőtték az anyagba. Az elhelyezkedés mutatja a tájegységet, a gazdagságot, s a házasulandó lány kelengyéjéből is sok mindent elárul a szövés módja. Ez Mátraderecskén is jelentőséggel bírt, ezért ápoljuk ennek a hagyományát, és a kelengyéből a párna lett Mátraderecske jelképe – mondta.

A tradicionális rendezvénnyel a mátraderecskei hagyományokat és a jókedvet hivatottak a helyiek megőrizni, s ahol mindenki talált a korosztályának és az érdeklődésének megfelelő programot. A nap délelőtt indult a helyi Népművészeti Házban, ahol a népi kultúráé, a palóc hagyományok bemutatásáé volt a főszerep, illetve kézműves foglalkozásokkal, palóc párna, palóc baba, makramé és kitűzők készítéssel, illetve hagyományőrző műsorokkal kedveskedtek az ideérkezőknek. Fellépett a Mátraderecskei Hagyományőrző Népdalkör, Kenderszer Néptáncegyüttes Bodony és a Maconka Zenekar. Természetesen most sem hiányozhattak a palócság népművészeti hagyományait szimbolizáló díszpárnák.