Megható és példaértékű gesztussal tette még emlékezetesebbé esküvőjét Szilágyi Dorottya, az Egri Vízilabda Klub és a magyar női vízilabda-válogatott sportolója, a párizsi olimpia résztvevője, és Kovács Cs. Tamás történész, egri önkormányzati képviselő, az olimpián is bíráskodó, nemzetközi vízilabda-bíró, az Egri Vízilabda Kft. ügyvezető igazgatója, írja az Egri Válasz. Az esküvőjükre érkező vendégek ajándékai helyett – a meghívottakkal egyetértésben – az Egri Állatokat Védjük Alapítványt és a Kápolnai Macskaárvaház Alapítványt támogatták az erre szánt összegből. Kovács Cs. Tamás portálunknak a hírt megerősítette, hozzátéve, hogy már elutalták a két, számukra kedves, és megítélésük szerint fontos állatvédelmi önkéntes munkát végző civil szervezetnek a 100-100 ezer forintot. Mint köztudott: Dorottya és Tamás nemcsak szerető kutya- és macskagazdik, de Kovács Cs. Tamás, egri önkormányzati képviselőként és sportolóként is rendszeresen érvelt az állatvédelem fontossága mellett, és mindkét most támogatott szervezetnél önkéntesként is segítette korábban az állatvédelmi munkát.

Az esküvőjükön is segítették az állatok védelmét

Fotó: egrivalasz.hu/beküldött

– Egészen különleges és fantasztikus Dorottya és Tamás gesztusa, hiszen életük egyik legszebb napján is fontosnak tartották az állatok védelmét, amivel mindenki számára példát mutattak abban is, hogy bárki, bármikor, nemcsak a hétköznapokon, de a számára legfontosabb ünnepi alkalmakkor is tehet jót, ha van hozzá akarata és elszántsága – fogalmazott a portálnak Bóday Csilla, a Macskaárvaház Alapítvány titkára a hírre reagálva, hozzátéve: különösen fontos az is, hogy Tamás és Dorottya a mindennapokban is elkötelezettek az állatvédelem ügye mellett, és felelős, nagyszerű gazdikként kapnak és adnak rengeteg szeretetet társállataiknak.