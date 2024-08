Gyöngyöstarjánban szombaton rendezték meg a hagyományos szüretkezdő felvonulást. A községbe a szüreti menet indulása előtt két órával érkező kicsit csalódottan nézhetett körbe, mert ünnepi hangulatnak még nyoma sem volt, azaz mégis: szemmel láthatóan folyt a szőlő betakarítása, s ez mindig ünnep a gazdáknak. Egyre-másra szüretelőgépekkel, szüretelő konténereket szállító traktorokkal, szőlővel teli ládákkal rakott utánfutós járművekkel lehetett találkozni. A községházához érve azonban megelevenedett a kora délután. Élénk társaság gyülekezett a hivatal nagytermében, az 1992-ben alapított Gyöngyöstarján Községért emlékérem átadására érkezett több tucatnyi jókedvű ember. Mint megtudtuk, a község lakóinak tökéletes konspirációja révén egyedül a kitüntetett, Kissné Mácsár Piroska, a polgármesteri hivatal dolgozója nem tudott semmit a rá váró megtiszteltetésről, így igencsak elcsodálkozott, amikor a hivatalba betoppanva szembetalálta magát a mosolygó, tapsoló sokasággal.

Augusztus végén hagyomány a szüretkezdő felvonulás Gyöngyöstarjánban

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Kiss Viktor polgármester ünnepi köszöntője előtt elmondta, hogy az ünnepeltnek nem sokszor tudtak meglepetést okozni, mert a hivatalon belül minden döntésről ő szerez először tudomást. Nem volt egyszerű ezt a határozatot titokban tartani az átadás napjáig. A polgármester a méltatás során elmondta, hogy Kissné Mácsár Piroska 35 éve szolgálja a gyöngyöstarjániakat.

– 1989. június 4-én kezdett dolgozni az akkori községi tanácsnál, a mai világban ez az egy munkahelyen eltöltött hosszú idő már ritkaságnak számít. Adóügyi előadóként kezdett, majd pénzügyi előadóként folytatta munkáját. Hamarosan anyakönyvvezetői szakvizsgát tett, azóta számos esküvőt bonyolított le. 2008-ban közgazdász főiskolai oklevelet szerzett, 2009-ben pedig közigazgatási szakvizsgát tett. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végezte, minden vezetője megelégedésére. Mindig tisztelettel, segítőkészséggel fordult kollégáihoz, a község lakosaihoz. Szakmai tudást és emberi értékeket tanulhattunk tőle. Sokszor munkaidőn kívül is bejött úgy dolgozni, vagy éppen hazavitte az elvégzendő munkát, hogy azt hitte, nem is tudunk róla. Magánemberként is életvidámnak, kedvesnek, segítőkésznek ismerhetjük. A kirándulásokon rendre emelt a hangulaton, mindenkit megnevettetett. Sosem szerette, ha példaképnek állítjuk másuk elé, de most újra megteszem. A három és fél évtizeden át végzett példamutató munkához kellett a kitartás, a hűség, és a szolgálni akarás. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ha valaki ezt a pályát választja, az nem csak egy munkahely, de egy szolgálat is. Novemberben véget ér ez a szolgálat. Egy olyan ember vonul nyugdíjba, akinek a tapasztalatát – túlzás nélkül mondom – nem lehet pótolni – fogalmazott Kiss Viktor.