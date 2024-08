Péntek, augusztus 30.

Bélapátfalva: Megrendezésre kerül a XVIII. Motoros Party augusztus 30 és szeptember 1-e között. Péntek este többek közt a Blues Company, szombaton az Iron Maidnem koncertjét élvezhetik az érdeklődők. Szombat délután 14 órától motoros felvonulás veszi kezdetét.

Forrás: XVIII. Bélapátfalvai Motoros Party / Facebook

Eger:

Pénteken 16 órakor a Nemzedékek terén, Együtt a Téren - Felsővárosi Nyárbúcsúztató című programra várják az érdeklődőket. A gyerekeket meseösvénnyel, óriásbuborékokkal, cukorkaágyúval és a Hahota Gyermekszínház Brémai muzsikusok című darabjával várják. 18:30-tól a Route 35” Country Band ad koncertet, 20:00-kor Szűcs Judith lép fel, majd az este zárásaként 21:00- tól közös falatozásra invitálják a szervezők az érdeklődőket zenés piknikkel és szalonnasütéssel.

18 órától a Báder Elemér Trió & Svéd Mátyás koncert a Koka Galériában.

Szombat, augusztus 31.

Andornaktálya: Nyárzáró pikniket tartanak 17 órától a Nagykertben, élőzenével.

Eger: 17:30 órakor megnyitják a Pont most - Right now I Kiállítás az Agria Park I. emeletén a Hervis előtt. Az ünnepi köszöntők után, fellép: Bartók Szilárd, a CC116 frontembere. Az egri Képzőművészeti Utcafesztiválok LÁTVÁNYFESTÉSEIN készült közös alkotásokat a kiállítás ideje alatt kedvezményesen, műtermi áron meg lehet vásárolni(örökbe lehet fogadni), így bárki támogatója lehet a következő évi Képzőművészeti Utcafesztiválnak.

Egerszalók: 10 órától Szüretindító Bortúrát és Falunapot tartanak az iskola udvarán. A különleges népzenés szentmise után, szüreti felvonulás, majd hagyományőrző és szórakoztató színpadi programok várják az érdeklődőket egészen az esti tűzijátékig.

Forrás: visiteger.hu



Egerszólát: Újra megrendezésre kerül a Szóláti Piknik a Préda-hegyen 16 órától, ahol a finom ételek és italok mellett koncertekkel szórakoztatják az érdeklődőket és az Egerszólát Településért díj is átadásra kerül. A rendezvény helyszínére ingyenes "Traktor-fuvar" indul fél óránként a faluközpontból.

Forrás: Szóláti Piknik / Facebook

Felsőtárkány: 18 órától Denevérek éjszakája a Nyugati Kapu Látogatóközpontban, előadás és terepi hálózás, detektorozás során ismerhetik meg az érdeklődők ezt az emlősökhöz tartozó hasznos, repülő állatrendet.