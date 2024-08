Pénteken Gyöngyösön adta át a Heves vármegyében élő hátrányos helyzetű családok gyermekei számára az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület azokat az iskolai felszereléseket, amelyekkel az Iskolatáska és Tanszertámogatási Programjában segíti a tanévkezdést, tájékoztatta portálunkat Lakatos Alexandra, az egyesület projektmenedzsere.

Az iskolaszerek átadása a gyöngyösi művelődési központban

Forrás: Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület/Beküldött fotó

Mint közölte, a Mátra Művelődési Központban 1-8. osztályos kisdiákok kaptak 20 darab tanszerekkel ellátott iskolatáskát, 23 tanszercsomagot – sok más mellett füzeteket, ceruzákat, tollakat, vonalzót, körzőt, tolltartót. Lakatos Alexandra arról beszélt portálunknak, hogy a szervezetük több mint 22 éve működik Gyöngyösön, és az elmúlt években számtalan hátrányos helyzetű családnak segített, és valósított meg hasznos és színvonalas programokat. Az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület idén indította először el az Iskolatáska és Tanszertámogatási Programot hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok általános iskolás gyermekei részére, tette hozzá.

– A program nagy népszerűségnek örvendett. Több mint 10 településről nyújtottak be kérelmet a jelentkezők, többek között Gyöngyösről, Kápolnáról, Verpelétről, Váraszóról, Sirokból, Kisnánáról, Gyöngyöspatáról, Boconádról, Vécsről, Adácsról. Igyekeztünk minél több családot bevonni a támogatottak körébe, így összesen 43 hátrányos helyzetű családnak tudtuk segíteni az iskolakezdésben. Szervezetünk fontosnak tartja, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei egyenlő eséllyel tudják megkezdeni az iskolát. Szeretnénk megkönnyíteni nekik az iskolakezdés időszakát, és mosolyt csalni ezen gyermekek arcára. Egyesületünk egyik kiemelt célja, hogy felfedezze és gondozza a tehetségeket, kiemelten a hátrányos helyzetű fiatalokat az oktatás terén, a zenei és művészeti ágakban. Az elmúlt években már rengeteg eredményes programot valósított meg egyesületünk, melynek keretében számos tehetséget sikerült felfedezni, akik közül sokan saját karriert futottak be. A rendezvény támogatója a Loda-Kert Szolgáltató Kft., amely már évek óta támogatja szervezetünk munkáját. Bízunk benne, hogy a jövőben is találunk támogatókat, akik segítik ezen és ehhez hasonló kezdeményezéseinket – fogalmazott Lakatos Alexandra.