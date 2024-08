Az elmúlt héten egy napra Markazra látogatott a gyöngyösi Életfa Terápiás és Fejlesztő Központ nyári tábora, adta hírül a mátraalji közös önkormányzata a közösségi oldalán. A községben töltött napjukról a Bábos Mesekuckó számolt be Facebook-oldalán.

Forrás: Bábos Mesekuckó/Facebook

– Mesemondó lánnyal a múlt héten egy nagyszerű táborozós napunk volt Markazon. Köszönet a településnek a csodálatos helyszínért és kiállítás bemutatóért. Az Életfa Terápiás és Fejlesztő Központ tábor csütörtöki napján bábos mesével, arcfestéssel és szabadtéri játékokkal vártuk a gyerekeket akik nagyon jól érezték magukat nálunk. A napunk része volt még a Markazi Kincsek Háza látogatása, ahol Hegedűsné Kis Tünde a kicsiknek is nagyon élvezhető formában mutatta be Markaz kincseit, majd ezután a bútorfestő kiállítást is megtekinthették a gyerekek. Azt hiszem, rengeteg élménnyel tértek haza, mi pedig nagyon örültünk neki, hogy ezúttal ők látogattak meg minket, és megismerték ezt a csodaszép települést – áll a Bábos Mesekuckó Facebook-oldalán.