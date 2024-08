Mit lehet tenni, ha defektet kapunk?

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi bicikli kölcsönzőnek van valamilyen defektszolgáltatása, erről kölcsönzéskor érdemes tájékozódni. Azonban annak is segítenek, aki saját biciklivel indul az útnak. Emellett saját magunk is megjavíthatjuk a bringánkat, hiszen Kiskörén a kilátó mellett, az abádszalóki strandon, Tiszafüreden a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumnál is található szervizoszlop, ahol valamennyi szerszám megtalálható egy javításhoz.

Hol érdemes megállni nézelődni, mit lehet látni az út során?

Tiszafüreden található a Morotva Kerékpáros Pihenőpark, a Kérész Központ, a szabadvízi strand, kikötők, a Tiszaörvényi

Szivattyútelep, a Tiszavirág Ártéri Sétaút és Örvényi Pákász Tanösvény, valamint a Tiszafüredet és Poroszlót összekötő kerékpáros híd. Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum, a Tisza-tavi Vízi Sétány és szabadvízi strand,

Sarudon a Kalandpart strandja és az Aquaglide vízijátszótér, az Élményfalu partmenti szolgáltatásai, mint az Apraja Partja Játszóerdő, a Tisza-tavi Mászóbázis és a Trambulinpart Ugrálóvár,

Tiszanánán a kikötő és a szabadvízi strand, ami az Álompart nevet kapta, a kilátó és a kézikomp,

Kiskörén a szabadvízi strand, a kilátó, a vízlépcső és a hallépcső,

Abádszalókon a szabadvízi strand, az „Egy csepp Tisza-tó” sulyomcsokoládé-manufaktúra és a Telekháti-sziget,

Tiszaderzsen a kikötő, a kerékpáros kompok, a Cserőköz és a pallóutak,

Tiszaszőlősön pedig a kikötők találhatóak.

A második Tisza-tavi kerékpártúra a 95 kilométeres nagy kör

Ez a kör az egész tavat kerüli meg, ezért 95 kilométer hosszú. Tiszafüredről indulva Poroszlón át Négyest, Tiszavalkot, Tiszabábolnát és Tiszadorogmát érinti. Innen komppal a Tiszán átkelve juthatunk vissza Tiszafüredre. Az útnak csak a tiszafüredi szakasza van végig leaszfaltozva, azaz a keleti oldal. Nyugati oldalának csupán a Poroszlót követő első néhány kilométere aszfaltozott. Az út errefelé murvás és emiatt néhol jobb a települések között, közúton haladni.