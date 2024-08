Ahogyan a sátor alatt is 100 főből 80-90 felsőtárkányi lakos lehet, így a rendezvény idején fellépők között is az említett arány érvényesül: javarészt felsőtárkányi kötődésűek, itt születtek, vagy itt élnek, esetleg az általános iskolában tanítanak. Ezzel is próbálják még emlékezetesebbé tenni a 20. jubileumot.

A főszervezőtől megtudtuk – felsőtárkányi lévén munkatársunk pedig több mint fél évszázada tudja –, hogy a sós, túrós rétes a faluban a hagyományos lakodalmi eledel volt mindig is. Ebből nőtte ki magát a rétesnapok. Kis történelmi kitekintést is adott Kristóf, mely szerint 2002-ben volt az első rétesnapok – amit még nem így hívtak. Egy rendezvény, egy baráti összejövetel volt, ahol úgy gondolták az asszonyok, hogy a túrós rétest, mint a lakodalmakban is, megsütik és megkínálják a vendégeket.