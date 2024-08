– Nagyon fontosnak tartom, hogy rámutassunk azokra az emberekre, akik olyan tevékenységet, munkát végeznek, amely jobbá teszi körülöttünk a világot. Volt már kéklámpás napunk is idén, most pedig ezen a világnapon azokra szeretnénk felhívni a figyelmet, akik a környezetünkben lévő kiszolgáltatott állatokkal foglalkoznak, be kell mutatnunk az ő munkájukat, megszólítva a fiatalokat, gyerekeket – mondta portálunknak Molnár László, az Eger Termál Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy a strand növény- és állatvilága is gazdagabb, mint egy átlagos fürdőhelyé, s igyekeznek óvni, ápolni.