Történelem és csúcstechnológia egyesült a Gyöngyösön gyárral rendelkező Schneider Electric dunavecsei okosgyárában, tájékoztatta portálunkat az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat. Mint közölték, régészeti leletekből nyílt kiállítás az okosgyárban.

Több ezer éves leletek láthatók a Schneider Electric dunavecsei gyárában

Forrás: Schneider Electric

– A Schneider Electric dunavecsei okosgyára a Duna Smart Power Systems (DSPS) megvalósítása során feltárt régészeti leletekből nyílt a közelmúltban minikiállítás az üzem előcsarnokában. A tárlat többek között újkőkori használati tárgyakat, római kori „luxuskerámiát”, valamint egy temetkezési helyen talált gyöngyöket és karperecet tartalmaz. Leírások és illusztrációk is segítik, hogy a gyárba látogatók pontosabb képet alkothassanak arról, hogyan éltek évezredekkel ezelőtt ezen a területen az emberek – közölte a Schneider Electric.

A vállalat részletezés információja szerint újkőkori, bronzkori és római korból származó település maradványokat is találtak a Schneider Electric Dunavecsén megépült okosgyára, a Duna Smart Power Systems kivitelezésével kapcsolatban végzett régészeti feltárás során a szakemberek, ezek egy részéből nyílt minitárlat az üzemben. A Dunavecse–Öreg-hegy nevű régészeti lelőhelyen a legrégebbi maradványok egy, a középső neolitikumban (Kr.e. 5500 – Kr.e. 5000) létezett településhez tartoznak, amelyet már a kutatás első fázisában, 2022 októbere és decembere között feltártak. Az őskori településen egy nagyon szabályos, rendezett település képét találták a munkálatokat végző Kecskeméti Katona József Múzeum régészei. A leglátványosabb elem egy, a munkaterületet északkelet–délnyugati irányban átszelő mély árok volt, mely telekhatárt, védelmi vagy vízelvezető szerepet egyaránt betölthetett. A helyszínen feltárt gödrök élelemtárolásra szolgálhattak. Ezen a területen többek között nagy mennyiségű festett, díszített kerámiatöredéket, állatcsontot, őrlőköveket és pattintott kőpengéket találtak.

– A régészek a 2022-ben végzett feltárás során egy fiatalabb, római kori település maradványait is megtalálták, melynek lakói az úgynevezett szarmaták, egy iráni eredetű lovas nomád nép tagjai voltak. A szarmaták a Kr.u. 1. században érkeztek a Kárpát-medencébe, és egészen az 5. századig jelentős erőt képviseltek a térségben. Itt is főként árkokat, árokrendszereket, méhkas alakú élelemtároló vermeket, egy kutat és egy földbe mélyített, szabályos téglalap alakú épületet találtak a régészek. Az ásatás során előkerültek még állatcsontok és római kori szarmata kerámiatöredékek, de mind közül kiemelkedik egy kisméretű fazék és egy szárnyas alakkal díszített római terra sigillata-töredék, amely vöröses bevonatos, jó minőségű „luxuskerámia” volt abban az időben. A feltárás második fázisa 2023. június-júliusban volt, ekkor sikerült megtalálni a szarmata település további részeit, illetve előkerült egy bronzkori településrészlet is. A régészek feltártak egy olyan tárológödröt is, amely egy kislány temetkezési helyeként szolgált, aki mellett nagyon érdekes és szép mellékleteket találtak – sorolja a vállalat közleménye.