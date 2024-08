A felsőoktatási felvételiktől hangos most a sajtó online és nyomtatott felületeken egyaránt. Akinek sikerült bejutnia a hőn áhított egyetemre, főiskolára, táncra perdült az eredményvárón, a család pedig azóta is újságolja fűnek-fának, milyen tehetséges is ez az Ágika, Józsika. Jogos is a sikert kísérő öröm, egyúttal bizonyítéka annak, hogy fontos a tudás, na és természetesen hatalom is. A tudás elismerésének, tiszteletének persze története van. Mintha csak ma lett volna, úgy emlékszem azokra az időkre, amikor a szüleim arról beszéltek, hogy a nemrég a faluba költözött házaspárnak – Franciska néninek, Károly bácsinak – érettségije van. Leírni sem lehet, milyen tisztelettel viseltettek a még magasabb végzettségűek, a védőnő, a tanítók, a plébános, a falu orvosa iránt. Akkoriban egyébként az egyetemi végzettség maga volt a csoda, s még az a mondat is büszkeségtöltettel volt tele, hogy a sógornak megvan a hat elemije.

A végzettségben is kimutatott tudás iránti ácsingózás a mi korosztályunknak is meghatározó viselkedésmódja volt. A mai tizen-, huszonévesek számára lehet, hogy meglepetésként hat: a hetvenes, nyolcvanas években csak minden tizedik érettségizőnek jutott hely a felsőoktatásban, így bekerülni oda, igencsak nagy dolognak számított. Ráadásul az akkori felvételiket igen fura módon színezte a kommunista hatalom. Különbségeket tett ugyanis a rendszer törvényileg is. Előnyben részesítette például a munkás-paraszt származású gyerekeket. Az értelmiségi leszármazás – „E” betű a felvételi lapon – pedig jó esetben hátrányt nem jelentett, de előnyt semmiképpen sem. Vagyis a ponthatárként meghúzott vonal fölöttiek közül a munkás-paraszt háttérrel érkezőket – „F”, mint fizikai dolgozók gyermeke – mindenképpen felvették. Ennél is kitüntetettebb helyzetben voltak ugyanakkor az 1956-os forradalom – ellenforradalomnak neveztetett akkoriban – leverésében érdemeket szerzett, a Munkás Paraszt Hatalomért Érdeméremmel kitüntetett szülők (akár sík hülye) gyermekei.

Az idő kinőtte természetesen a fiatalok tudástól való elzárásának furcsa technikáit. Aki tanul és tud, továbbtanulhat. Teljességgel érthető is ezért a felvételt nyertek öröme, s joggal lehet büszke gyermeke teljesítményére minden felmenő. És ez a büszkeség ki is teljesedhet majd a diploma megszerzésekor.

