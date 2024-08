Hatalmas fogás 1 órája

Újabb óriáshalat fogtak ki a Tisza-tóból, meghaladja a negyedmázsát is

Barati Béla már több, 25 kilogrammot átlépő Tisza-tavi ponttyal is büszkélkedhetett. Most egy újabb strigulát húzhatott be a neve mellé.

Heol.hu Heol.hu

Sikerült egy gyönyörű, több mint 25 kilós tőpontyot fognom bojlis módszerrel, augusztus 2-án hajnalban, 4 óra 50 perckor a Tisza-folyó 33-as hídja környékén – olvasható a horgász, Barati Béla nyilatkozata a Pecaverzum oldalán. Óriáshalat fogott Barati Béla a Tisza-tóban

Forrás: pecaverzum.hu Az óriáshalat 50 perc fárasztás után emelte csónakba a horgász, majd a matracra fektette. A ponty elfáradt, a víz pedig nagyon meleg volt, ezért Barati gyorsan lefotózta, majd visszaengedte a vízbe. A hal pontos tömege 26,5 kilogramm volt, ami már nem az első hasonló méretű fogása Bélának. Tavaly áprilisban ugyanis egy 26,85 kilogrammos példányt sikerült horogra akasztania Poroszló térségében, augusztusban pedig a sarudi medencéből emelt ki egy 25,10 kilósat. A legnagyobb pontynak, egy 27,20 kilós példánynak idén tavasszal örülhetett.

A Pecaverzum adatai szerint, Czifra Antal idén áprilisban két nap alatt mindkét pontyrekordot megdöntötte a Tisza-tavon. A tükörpontyrekordot április 26-án, egy 25,2 kilós példánnyal állította fel, amelyet az Abádszalóki-medencében csalt horogra bojlival. Ezután azonban még az új Tisza-tó rekordot is beállította, hiszen a reggeli órákban, hosszú fárasztást követően egy 31,50 kilogrammos tőpontyot sikerült megszákolnia.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!