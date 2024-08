A Bródy Sándor Könyvtár adta hírül sajtóközleményben, hogy Eger MJV Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottsága döntött a tavasszal kiírt igazgatóhelyettesi pályázatokról. Ennek alapján újabb öt évre nyert el Kelemenné Csuhay Zsuzsanna szolgáltatási igazgatóhelyettes és Vas Gábor Tamás igazgatási igazgatóhelyettes megbízatást.

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna könyvtári szolgáltatási igazgatóhelyettes folytathatja a munkáját

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

A pályázataikból néhány gondolatot emelt ki a könyvtár, mely remekül ábrázolja azt, hogy miért is érdemesek a jelöltek a pozíciójukra. Kelemenné Csuhay Zsuzsanna igazgatóhelyettesi pályázatában a digitális világ beköszöntéséről és az átállástól való félelemről beszélt.

– A digitális átállás korában felerősödött a félelem, hogy vajon a könyvtár elveszíti-e létjogosultságát? Szembe kell néznünk a valósággal, a digitalizálás, a világháló mindent felülíró agresszivitása, a nemzedékek olvasáshoz, tanuláshoz, információkereséshez való hozzáállása gyökereiben változott meg. Pedagógusként és könyvtárosként azonban egyértelmű számomra, a mesterséges intelligencia könyvtári térhódítása idején is, hogy szavakkal tájékozódunk a világban és a világhálón is, szavakkal osztjuk meg egymással gondolatainkat. Az olvasásnak, a jövőben is meghatározó szerepe lesz az ismeretek, a műveltség megszerzésében és a kommunikációban. A könyvtári tevékenység fókuszában az írásban rögzített tudás rendelkezésre bocsátása marad. Az olvasás pedig olyan alapvető tevékenység, mely fejleszti gondolkodásunkat, empátiánkat és képzelőerőnket – fogalmazott pályázatában Kelemenné Csuhay Zsuzsanna.

A szolgáltatási igazgatóhelyettes szerint a könyvtárak léte kizárólag attól függ, hogy a jövőben az intézményrendszer által végzett tevékenység képes lesz-e az őt fenntartó közösség számára hasznos értéket teremteni. A könyvtár funkciórendszere egyre gazdagabb, és továbbra is egyetlen olyan tevékenység van, amelyben monopolhelyzetben van, ez pedig a könyvek kölcsönzése, a könyvekbe zárt információ és tudás. A könyvtári légkör közösségteremtő ereje, a hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra a könyvtári munkatársak értékeit jelentik.