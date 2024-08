Az Útinform szerint szombaton is terelésekre számíthatnak az autósok. Az M3-as autópályán, Hatvan elkerülő szakaszán aszfaltoznak. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 49-es és 57-es km között a külső és a belső sávot lezárták. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósáv és a külső sáv járható.

- Új terelést építettek ki az M25-ös autóút csomópontjánál is. A 104-es és a 108-as km között a Vásárosnamény felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leállósáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felől érkezők a Rekettyés pihenőt is zárva találják.

- Aszfaltoznak a 114-es jelű Füzesabony / Jászberény csomópontban, ezért a főváros felé autózók jelenleg nem tudnak felhajtani a pályára, a lehajtóág viszont már járható - közölték.