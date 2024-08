Bocsaival sétáló anyamedvét láttak Nógrád vármegyében, egész konkrétan Cered környékén, írta a Ripost. A cikk szerint az állatok egy út mellett, a szalagkorlát túloldalán bandukoltak a település határában. Úgy hírlik, ez ugyanaz a medve lehet, amit korábban Miskolc környékén is láttak. A Magyar Országos Medve Figyelő ugyancsak beszámolt a medvéről valamint három bocsáról. Fontos tudni: a medvék alapvetően igyekeznek kerülni az embereket, az autóktól ugyanakkor nem tartanak, ezért vehették fel őket ennyire közelről. Csakhogy a videót időközben törölték, és Cered polgármestere a medvefigyelő bejegyzéséhez azt írta egy hozzászólásban, szerinte az nem a környéken készült hanem Erdélyben. Többen is jelezték, hogy a felvételen szereplő táj szerintük nem Cered.

Korábban arról írtunk, hogy egy istenmezejei olvasónk szerint egy hárombocsos anyamedvét láttak Szilaspogony közelében, valamint hallomása szerint lovakat is megriasztott egy medve a településen. A kirándulók rendre beszámolnak medvenyomokról, fák törzsén látható kaparásnyomokról, de megfigyelések szerint egy vadetető szóróra is jár egy példány. Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense szerint a barnamedve jelenléte 2008 óta észlelhető a BNPI három vármegyényi működési területén. Gombkötő Péter szerint a medve alapvetően kerüli az embert. Megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők az esetleges problémák. Nagyon fontos az is, hogy a medvét ne csalogassuk magunkhoz semmilyen módon. Azokon a helyeken, ahol nagyragadozók előfordulhatnak, célszerű zártan kezelni a kommunális hulladékot, hogy a szemetet ne tekinthessék táplálékforrásnak.