Úgy tűnik, bátran kimondhatjuk, véget ért a nyár derekára jellemző klasszikus uborkaszezon. Heves vármegye számos településén falunapra, főzőversenyekre gyűltek össze szombaton kicsik és nagyok, többek között Vámosgyörkön, Mátraszentimrén és Pálosvörösmarton is.

Évek óta óriási az érdeklődés a vámosgyörki lecsófőző verseny iránt

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

Vámosgyörkön az immár hagyományos Lecsófőző Vigasság zajlott családi nap keretében. Az önkormányzati rendezvényen délután a színpadi fellépések kezdetével egy időben gyújtottak alá a bográcsoknak a lecsót főző csapatok. Amíg sült a szalonna, majd pirult a hagyma, s végül a főzőedényekbe került a paprika, a paradicsom – és a titkosabbnál titkosabb receptek alapján megannyi más finomság – addig a Bettina Tánciskola, a zengő Dobosok Gyerek Dobcsapat, a Salsa Mojito Tánciskola, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub, a Bűbájosok bábelőadása, majd a Pejtsik Anna & Nagy Gábor Duó, s utánuk DR BRS lépett fel a műsorfolyamban.

Az estét Vámosgyörkön Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Gedei Zoltán polgármester köszöntője indította, majd kihirdették a lecsófőző verseny végeredményét. Ezután a színpad utolsó fellépői, Dred és Doris következtek, a műsorukat utcabál pedig követte Dj Ollival. Közben tombolasorsolás okozott izgalmakat és tűzijáték adott látványosságot. Balogné Ványi Diána, a közösségi ház vezetője elmondta, hogy igyekeztek idén is változatos, szórakoztató műsorokkal várni minden korosztályt.

– Nagyon hálásak vagyunk a rengeteg főzőcsapatnak, akik jelentkeztek a Lecsófőző Vigasságunkra. Külön szeretném megemlíteni, hogy annyi szolgáltató várta a nap résztvevőit, hogy nem fértek fel a program plakátjára. Volt hajfonás, levendula termékek, finom borok, csapolt meggysör, különleges pálinkák, Szörprájz szörpök, horgolt termékek, gyönyörű ásványkarkötők, ékszerek és még sorolhatnám – részletezte Balogné Ványi Diána.

Mátraszentimrén több mint két évtizede hagyomány, hogy a falunapot augusztus első szombatján rendezik, azonban ez idén munkanap volt, így ebben az évben rendhagyónak is mondható volt az augusztus 10-i esemény. A szervezők szokás szerint rengeteg színes és ingyenes programmal készültek kicsiknek és nagyoknak. A délelőtt kezdődő főzőverseny résztvevőinek paprikás krumplival kellett a zsűrit elkápráztatniuk. Közben kispályás focibajnokság, aszfaltrajz verseny szórakoztatott fiatalokat, idősebbeket, de a tájfutással is megismerkedhettek az érdeklődők. A legkisebbek figyelmét a Mesezenekar interaktív előadása kötötte le, amelyet óriásbuborék show, majd Trial kerékpáros bemutató követett. Az Anita Hastánciskola fellépése után a Percussion Project Pécs lépett a közönség elé. A mátraszentimreiek az estét a NemerEszti élő nagykoncertjével kezdhették meg, majd a Party Dance zenekar utcabáljával fejezhették be.