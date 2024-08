– Mára a gyűjteménye megközelítően, mert a gyűjtő sem tudja pontosan, 250 darabbal büszkélkedhet, s ami még ennél is nagyobb dolog, hogy ezeknek a 90 százaléka működőképes. Veres Istvántól azt is tudni lehet, hogy a restaurálás egy türelemjáték, hiszen ilyen régi eszközöknél nem könnyű beszerezni az eredeti, vagy korhű alkatrészeket – tette hozzá.

A gyűjtő lehetőség szerint igyekszik a legmesszemenőbbekig figyelembe venni a restauráláskor a korhűséget. Ebben nagy segítség számára, hogy itthon kultúrája van ezen régi tárgyak gyűjtésének, ő is tagja az RMK Nosztalgia Rádió Egyesületnek, amelyen belül a tagok tanácsokkal látják el egymást, alkatrészeket cserélnek, segítik a társukat a felújításban. Mivel az elektronikához nem igazán ért, azt barátaira szokta bízni.

Bár a gyűjteményének gerincét a rádiók adják, hogy a korszakokat teljességében be tudja mutatni, azért megtalálhatóak nála régi gramofonok, orsós magnók, lemezjátszók, sőt televízió készülékek is. A csodálatos mechanikával rendelkező gramofonok felújításában füzesabonyi barátja, Czövek Béla – volt híradástecnikai mérnök – míg a magnók rendbetételében a feldebrői Bolcsó István – nyugdíjas elektromérnök – segít neki. (Bolcsó István gyűjteményéről úgy hat évvel ezelőtt a Heves Megyei Hírlap is hírt adott már. – A szerző.)

– A televíziók esetében már egy kicsit távolabb kellett mennie, de a mezőtúri Kovács Tamás igazán alapos munkát végzett velük. A kérdésre, hogy a gyűjteményének melyik darabjára a legbüszkébb, nem is igazán tud válaszolni, azt mondja, hogy mindegyikre büszke – részletezte tovább Sipos Attila a gyűjtőtől hallottakat.

Ezek az eszközök a múlt részei voltak, ma már technikatörténeti, és történelmi értékük is van. Nem egynek akkoriban olyan értéke volt, hogy egy munkás fél évi fizetése sem volt elegendő a megvásárlására. Ez a csodálatos gyűjtemény rengeteg hazai gyártású, és számos külföldi rádiót tudhat magáénak, nem egy, a korszakának különleges technikai jellemzőivel.