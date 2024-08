A könyvtári tábort idén a környezettudatosság jegyében szervezték meg, így a gyermekek nem csak a könyvtár rejtelmeiben merülhettek el, de a természethez is közelebb kerülhettek. Az öt napos tábor alatt rengeteget játszottak, versenyeztek és tanultak a táborozók, de mindezek mellett még Egerben is jártak. A táborról Rabné Vajna Katalin, Feldebrő Könyvtár könyvtárosa számolt be a Facebook oldalon.

Az utolsó napra remekül összekovácsolódott a csapat, a napot gyertyaöntéssel kezdték utána pedig a körmönfonás rejtelmeibe mélyedhettek el a gyermekek. Rengeteg csodaszép gyertya és barátság karkötő készítettek a tehetséges táborozók. Később szalvéta technikával elkészítették egy bábszínház paravánt, amit a gyerekek azonnal használatba is vettek és nagyon gyorsan népszerű program lett a bábozás.