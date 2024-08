Ezen a héten immár második alkalommal, ezúttal pénteken tartott Gyöngyösön sajtótájékoztatót Vona Gábor, a Második Reformkor párt (2RK) elnöke. Portálunkon beszámoltunk arról, hogy a gyöngyösi származású politikus a hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon Heves vármegye 2-es számú választókerületében egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul.

Vona Gábor tartott pénteken sajtótájékoztatót Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

A Második Reformkor piac bejáratánál felállított standjánál Vona Gábor elmondta, hogy a jövőben rendszeresen 5-5 pontban ismerteti majd sajtótájékoztatókon a pártja programját a jelenlegi kormány leváltására. A pénteki első pontként megismételte a hétfőn Horváth Lászlóhoz, a 2-es választókerületben a Fidesz-KDNP színeiben politizáló jelenlegi országgyűlési képviselőhöz intézett kihívását vitára. Ezután arról volt szó, hogy a 2RK részéről is folyik a tanszergyűjtés a tanévkezdés megkönnyítésére Kréta Projekt elnevezéssel, amelyről szórólapot is osztottak az érdeklődőknek egy pohár hűtött limonádé kíséretében. Ezután a hét elején lezajlott első kampánygyűlésről beszélt a pártelnök, amelyen – mint mondta – a kisebb településekről érkezők egyhangú véleménye az volt, hogy a közbiztonsággal sok gond akad, és a dizájner drogok, különösen a herbál terjedése áldatlan állapotokat okoz. Vona Gábor bejelentette, hogy ősztől ebben a témában nagyobb fokozatra kapcsol a párt, sok településre fognak ellátogatni ismeretterjesztő szakmai fórumokkal. A pénteki negyedik információ az volt, hogy létrehozták a http://valtozasaszovetsegert.hu/ weboldalt, illetve a választókerület számára egy Facebook-profil is elindult. Vona Gábor végül bejelentette, hogy szeptembertől havi rendszerességgel előadássorozatot indít a párt Gyöngyösön és a választókerület más településein. Mint mondta, a szeptember 19-i első alkalmon Hodász András laicizált római katolikus pappal, influenszerrel fog beszélgetni.