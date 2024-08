Az augusztus 10-i oroszlánok világnapja alkalmából Szőllősi Magdolna, a Gyöngyösi Állatkertért Alapítvány elnöke osztotta meg gondolatait a Gyöngyösi Állatkert közösségi oldalán.

A Gyöngyösi Állatkert egyik oroszlánja

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A Gyöngyösi Állatkertért Alapítvány kacsalábon forgó palotát és trónt ígért Zimbának és a lányoknak. Oroszlánjaink új otthonra gyűjtenek. Segítsd te is az állatok királyát és királynőit modernebb és kényelmesebb körülmények közé – kéri Szőllősi Magdolna a posztjában.

Megtudhatjuk tőle, hogy a gyöngyösi állatkert története az oroszlánok érkezésével kezdődött 15 évvel ezelőtt. Zimba kölyökként az állatkert tulajdonosának ágyában aludt és nevelkedett, egészen egy éves koráig megvolt közöttük ez a szoros kapcsolat. Zimba a mai napig "anya kicsi bubszikája", igaz – tisztelve az erejét és oroszlán mivoltát – már csak rácsokon keresztül.

– Felcseperedve az oroszlán társakat kapott, Linuával és Elzával alapított családot, és Gyöngyösön többször is kedveskedtek a látogatóknak bájos oroszlánkölykökkel. Mára a három oroszlán a nyugdíjas éveit tölti, hiszen a természetes, az oroszlánoknál számolt átlagos életkort már maguk mögött tudhatják. 15 évvel ezelőtt elkészült a mai napig használatos oroszlán kifutónk és állatházunk, ami dupla belső férőhelyes, melegigényes faj lévén központi fűtéses. A magánállatkertek élvonalába tartozott, rajtunk kívül kevés kis állatkert rendelkezett modern nagymacskatartó férőhellyel, és a nagyobb állami, vagy önkormányzati állatkertek is csak megközelítőleg addigra számolták fel idejétmúlt ketreceiket. Az elmúlt másfél évtized szakmailag és technikailag nagyon sok újdonságot hozott. Bár a jelenlegi tartóhely még mindig megfelel a ránk vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak, az oroszlánok, a látogatók és a mi szemszögünkből nézve is lehetne az nagyobb, szebb, kényelmesebb, az ellátás szempontjából jobban használható – részletezte Szőllősi Magdolna.