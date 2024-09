A Bodrog, mint a Tisza egyik mellékfolyója 52 kilométeren keresztül halad Magyarország területén. Ebből a petkalózok a Sárospatak Tokaj közötti területen több alkalommal jártak már, de a szennyezettség mértéke – és a folyamatos utánpótlás érkezése – szinte lehetetlen küldetéssé teszi a teljes megtisztítását. Idén a bodrogi és a felső-tiszai (hagyományosan több mint 1 hetes) versenyt szervező PET Kupa Egyesület összevonta. A bodrogi szakaszon ugyanannyi hulladékot gyűjtöttek össze a lelkes csapatok és önkéntesek, mint 2023-ban (több mint 11 tonnát), viszont a tiszai szakasz (Tokaj és Tiszalök közötti ártér) is hatalmas petbányákat rejtett. Így végül a tiszalöki eredményhirdetésen 17,5 tonnás eredménynek örülhettek a résztvevők, ami abszolút rekord a PET Kupa versenyek történetében – írja a PET Kupa honlapján.

17,5 tonna hulladékot gyűjtöttek a petkalózok a Bodrogon és a Tiszán

Forrás: petkupa.hu

Az ünneplésre minden okuk megvolt a petkalózoknak, hiszen a rekkenő hőségben nemcsak a napszúrás veszélyével kellett megküzdeniük, hanem a darazsak és a szúnyogok támadásaival is. A résztvevő 13 csapat mind rutinos petkalózokból állt, de sokan közülük eddig csak a rövidebb PET Kupa versenyeken mérettették meg magukat. Olyan csapat is akadt, ahol néhány veterán petkalóz mellett szinte teljesen új legénység és leányság teljesített szolgálatot.

PETákokat, a korábbi évekhez hasonlóan nemcsak a gyűjtött hulladékért lehetett kapni. A szelektíven gyűjtött zsákok idén is többet értek, de a szárazföldi sport (PETathlon) és műveltségi, valamint vízi versenyek (például vízi csata), valamint a PET Kupa saját házi tehetségkutatója, a PET-a-Sztár is sok extra PETákot hozott a legjobban teljesítőknek. Habár ez egy szemétszedő, folyótisztító verseny, a jó petkalóz ott segít, ahol tud, így fair play PETákokban sem volt hiány, amit a csapatok egymásnak ajánlhattak fel.

Az első helyet a címvédő – azaz Kupa őrző – Siemens Energy csapata érdemelte ki, ahol a legénységben az új emberek mellett 4 gyermek is volt. A kapitány bevallása szerint, épp a gyerekek adtak nekik erőt, az ő munkájuk, törhetetlen lendületük és jókedvük segítette a dobogó legmagasabb fokára őket. A második helyezett az Amerikalózok lett, amelyben 2 család dolgozott vállt vállnak vetve, valamint Borcsa kutya. A harmadik helyre – hatalmas küzdelmet követően – végül az Aktív Magyarország futott be. Külön érdekesség, hogy a 4. helyen holtverseny alakult ki a Siemens Evező-SÖK és a Petardáltak csapata között, utóbbi a cég korábbi dolgozóiból áll, akik a PET Kupára önálló csapatként neveztek be.