– Kecskeméten a műszaki főiskolán tanultam 1980-tól, ott vettem részt egy előadáson, amelyen a rendőrség munkájáról meséltek, fiatal szakembereket toboroztak és elmondták, nagy szükség lesz majd informatikusokra. Akkor már éreztem, hogy én szeretnék rendőr lenni – emlékezett vissza a kezdetekre utolsó munkanapján Bakos Csaba rendőr alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság elemzője. Közel 40 év után augusztus utolsó munkanapja volt számára is az utolsó munkában töltött nap a rendőrségnél.

Bakos Csaba rendőr alezredes, az elemző-értékelő osztály főelőadója

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Bakos Csaba gyermekkorát Vámosgyörkön töltötte, 1986-ban költözött Egerbe, amikor az egri rendőrkapitányságon kezdett dolgozni, de előtte még túl volt egy tartalékos tiszti képzésen is.

– A kötelező sorkatonai szolgálatot tartalékos tiszti képzéssel teljesítettem, itt tanultam a nyomozati munkáról, az eljárásokról és a BTK-ról is részletesen. Informatikus akartam lenni, mikor leszereltem és Egerbe jöttem, de logikus lépés volt, hogy a képesítéseimmel együtt bűnügyi vizsgálói munkát kapjak az egri kapitányságon. Bő 3 év alatt részleteiben is megismertem a bűnügyi és a nyomozati munkát. Akkoriban minden papíralapú volt, számítógép nem is volt talán a rendőrségen, de aztán 1989 végén az informatikával kezdtem el foglalkozni, számítógép programokat készítettünk saját használatra, 1992-re eljutottunk oda, hogy számítógépes hálózatot épített ki a kapitányság, és informatikai csoport is létrejött velem, egy másik informatikussal és két operátorral. 1993-ban az ORFK egy pályázatot írt ki, melynek a célja az volt, hogy a rendőrkapitányságokat számítógépekkel lássák el. Kiválasztottak 10 minta kapitányságot, melyeket 10 cég a pályázati kiírásnak megfelelően felszerelt modern számítógéphálózattal és gépekkel. A 10 kiválasztott között voltunk mi is, az Egri Rk. Nagy fordulatot hozott ez nálunk – mesélte Bakos Csaba. Hozzátette a francia Bull vállalat olyan technikai háttérrel látta el őket, melyet korábban még nem is láttak.