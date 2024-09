– Az idei tanévben valamivel több a pedagógus a tankerületi iskolákban, mint tavaly volt, viszont sajnos még mindig csökken a gyereklétszám. Ha azt kellene kiszámolnunk, hogy egy tanárra hány gyerek jut, akkor már most megint jobb lenne a mutató, mint a tavalyi évben. Minden tankerületet megkérdeztünk a problémákról, 85-90 százalékuk egyértelműen azt nyilatkozta, hogy tanári ellátottságban jobb a helyzet, mint az elmúlt években, néhány tankerület volt, amely azt mondta, hogy stagnál. A következő évekre azt várom, hogy emelkedni fog a pályakezdők létszáma. Látunk természetesen olyat is, akik két-három évvel ezelőtt végeztek, és akkor nem mentek el pedagógusnak, most viszont igen. Egyre több hallgatót vesz fel a tanárképzés, bízom benne, hogy a diploma megszerzése után valóban a tanári pályán maradnak – fogalmazott Hajnal Gabriella. Hozzátette: ahhoz, hogy vonzóvá tudjuk tenni a pályát a fizetések emelése mellett az egyéb körülményeken is javítani kell, erősíteni kell a mentorálásukat is a pályára lépés után.

Főleg az állami iskolákra maradnak a BTMN-es, SNI-s gyerekek, akik egyre többen vannak, bár egyre inkább a többi fenntartó is kezdi felismerni az integráció fontosságát, és tesz lépéseket az ügyben. Hogy ezzel hogyan tudnak megbirkózni az intézmények, erre az elnök azt válaszolta, dolgoznak rajta. Egyre több gyógypedagógust szeretnének fölvenni, a szakértői bizottságokat, illetve az utazó gyógypedagógus szolgálatokat is bővítik a lehetőségekhez képest. Emellett olyan egyedi módszereket is meg kell találniuk, amelyek mind a többségi, mind pedig az SNI tanulók számára biztosítják a harmonikus együttnevelés lehetőségét, a szükséges, személyre szabott fejlesztéseket. Hozzátette: ezen most nagyon sokan dolgoznak, komoly problémát jelent főleg az autizmussal élők integrált oktatása, de bízik abban, hogy nagyon jó megoldásokat fognak erre találni a jövőben.