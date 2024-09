A társadalmi felelősségvállalás részeként és az erdészek évszázadokra előre tekintő munkájuk során egyre inkább feladatuknak érzik a következő generációk környezettudatos magatartásának elősegítését. Erre dolgozták ki az erdészeti erdei iskola mozgalmat, mely erdőpedagógiai módszerekkel, az erdőben végzi oktató-nevelő munkáját. A komplex, hosszú távú gondolkodás, a környezeti erőforrások tiszteletben tartása és mértéktartó felhasználása mindig is jellemző volt az erdészekre. Az Országos Erdészeti Egyesület kiemelt célkitűzése, hogy ezt a szemléletmódot szélesebb körben is népszerűsítse, hiszen nélkülözhetetlen, hogy a társadalom is magáénak érezze közös nemzeti kincsünk, a magyar erdők ügyét.