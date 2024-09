Kiosztották a „Virágos Egerért, Szép Környezetért” verseny díjait az egri városházán szeptember 20-án. Összesen hatvannégyen kaptak valamilyen elismerést a zsűritől, különdíjat a szervezőktől, támogatóktól. Sokan vízdíj kedvezményt is kaptak a Heves Megyei Vízmű Zrt-től, ami az ideihez hasonló időjárás közepette sokat jelenthet, ha valaki meg szeretné őrizni szép növényeit.

A Kertvárosi Óvodák Ney Ferenc Tagóvodája elismerő oklevelet kapott

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Külön értékelték az intézményeket, szállásadókat, oktatási és egyéb intézmény, óvoda és szálloda-panzió kategóriákban hirdettek győzteseket, a Harmónia Integrált Gyermekvédelmi Intézmény, a Napsugár Tagóvoda és a Hotel Szent István végzett az élen. Rácz György, a Hotel Szent István kertésze elmondta, már öt éve vesznek részt a versenyben és rendre az élen végeznek. Minden évben készülnek is rá, muskátlit ültet – a vezetőség mindig egyszínű virágokat vásárol - kirakják a leandereket, a tavasz pedig végig az ültetésről szól. Húsz éve dolgozik a hotelnél, sok munka van mindig a hatalmas kert rendben tartásában, ezt csak szeretettel lehet csinálni. Elmondta, az idei év nehezebb volt, mint a korábbiak, nagyon meleg volt, ami megviselte a növényeket. Ami tavasszal virágzott, az el is száradt, egy hónap alatt el is száradt az egész növényzet. A vendégek viszont mindig pozitívan értékelik a kertet, állandó, visszajáró vendégkör van, akik dicsérik a hotel kertjét. A mozgalom célja is az, hogy szép legyen a város, vonzza a turistákat. Elárulta, a városban járva ő is nézi a házak virágoskertjeit, ötleteket merít belőlük, de megvalósítja saját elképzeléseit is. Most például bokrokat ültetett, amelyek felfutnak majd a kerítésen, jövőre már szépek lesznek.

Természetesen díjazták a társasházakat és a családi házban lakókat is, sőt, egész utcai lakóközösségeket is. Győzött például a Zöldpanel Egyesület (társasházi előkert), Kelemen Ilona (családi ház ablak, erkély, előkert), dr. Balázs Sándorné (családi ház kert), Mlinkóné Majoros Erika (épületablak, erkély), illetve a Joó János utca tizenöt portája is (egységes utcakép kategória).