Dr. Dobos Lilla, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnökhelyettese

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Elmondta azt is, hogy a duális képzés feltételeit a vállalkozások biztosítják. Ennek fejében a szociális hozzájárulási adóból kapnak kedvezményt – törvényi, jogszabályi keretekben meghatározott részletes feltételek alapján –, másik előnye a cégeknek, hogy munkaerőhöz juthatnak, hiszen ezeket a tanulókat tovább tudhatják alkalmazni. Erre is a jogszabály lehetőséget ad. Szűkebb pátriánknak ebben a képzési formában elfoglalt helyzetét firtató kérdésünkre dr. Dobos Lilla tömören azt válaszolta, hogy Heves vármegye elég jól áll a duális képzés szempontjából.

Vitkóczi Mariann, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási irodavezetője szerint is nagyon jó vármegyénk helyzete, mert egy szakképzési centrum és egy iparkamara van. Ebből fakadóan a vállalkozásoknak könnyű az eligazodás, ha azt szeretnék megszervezni, hogy bekapcsolódhassanak a gyakorlati képzésbe, mert az utánpótlásnevelés szempontjából fontosnak látják. Hozzátette azt is, hogy felnőttképzés keretében is alkalmazható a duális képzés, ilyen esetben saját dolgozóik képzését oldják meg a cégek a szakképzési centrum segítségével.

– Ez egy egészen új irány, és azt mondhatjuk, hogy ez a jövő útja, hiszen eddig a felnőttképzésben a felnőttképző cégek tervezték a képzéseket. Az állam ezt szeretné jobban felügyelet alatt tartani, és az elmúlt három évben a felnőttképzésben nagyon megnőtt az állami képzésben tanulók száma – mondta az oktatási irodavezető.

Szavai szerint mindehhez persze megfelelő számú gyakorlati képzőhely szükséges, s ezeknek a képzőhelyeknek pedig nagyon felkészülteknek kell lennie arra, hogy a fokozott adminisztrációnak és elvárásoknak meg tudjanak felelni amellett, hogy a szakmai munkát elvégzik. Ebben van fontos szerepe a kamarának, hogy napi szinten tájékoztasson. A cégek ez ügyben fordulhatnak mind a szakképzési centrumhoz, mind a kamarához, megfelelő szakemberek, tanácsadók állnak rendelkezésre.