– A fiatalok és az idősek együttélése minden egészséges társadalom alapja. És ezek az alapok bizony veszélyben vannak. Mindnyájan, akik itt vagyunk, együtt éltünk a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, de én még a dédnagyszülőkkel is és ez a XXI. század második évtizedére elkezdett kikopni. Magyarországon is egyre csökken a többgenerációs családok száma – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Heves vármegyei szervezetének idősek világnapi rendezvényén kedden Egerben a vármegyeházán. Hozzátette, a fentiek következtében az idősek bizonyos értelemben magukra maradhatnak – lélekben, fizikailag. Úgy látja, az elhagyatottságtól való félelem erős bennük, mint mondta, ezért is fontos az időseket, nyugdíjasokat tömörítő szervezetek munkája. Kiemelte, hogy ezek a közösségek nagyon pozitív hatással vannak a tagokra, erőt adnak nekik.