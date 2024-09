A szervezők – az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Területi Szervezete, Heves Vármegyei Vadásztársaságok Szövetsége és a házigazda Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – gazdag programot ígérnek erre a napra.

Kovács István János a vadászkamara területi szervezetének titkára arról tájékoztatta portálunkat, hogy a hagyományaiknak megfelelően vad- és halételfőző versennyel kezdenek reggel 8 órakor az erdészeti technikum parkjában. Tíz órától vadászkürtös térzene teremt hangulatot a fél 11-kor kezdődő megnyitóhoz. Ennek programja is a hagyományokat követi: zászlóbehozatalt követően a Vadászhimnuszt Koch Katalin énekművész adja elő.

Megnyitót illetve köszöntőt Polónyi György, az OMVK Heves vármegyei Területi Szervezete elnöke, valamint Karnis Pálné a házigazda intézmény igazgatója mond. A Szent Hubertus mise – Fehér Róbert plébános celebrálásával – 11 órakor kezdődik az Istentiszteleti helyen. A szertartást követően kitüntetések átadása, majd az ételek zsűrizése következik Nagy Zoltán királyi főszakács vezetésével.

A délutáni program a színpadon, a parkban és a sportpályán vadászkutya, vadászíjász, solymász, illetve állathang bemutatóval köti le az érdeklődőket. Az Egervölgye Táncműhely fél háromkor lép fel a színpadon, őket a Cafe Quartet vonósnégyes koncertje követi, fél ötkor pedig kihirdetik a főzőverseny eredményét.

A kamarai titkár elmondta, hogy folyamatos programok is lesznek. Így lézervadászatban próbálhatják ki magukat a látogatók, de lesz Isuzu terepjáró, Carma Caravan lakóautó bemutató és gyermekprogramok is. Utóbbi a Heves vármegyei Dianák közreműködésével. A kulturális programok sorában Valaczkai Erzsébet festő és grafikusművész és tanítványainak kiállítását, Virág Vivien fotókiállítását, Szabó József vadászíró könyvvásárát és dedikálását, Szabó Krisztián preparátor kiállítását említette Kovács István. Ott lesznek természetesen a kézműves kiállítók – késes, agancs és csontfaragó, ötvös, fafaragó, vad- és bioételek, vadász és természetkönyvek – is a vadásznapon.