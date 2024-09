Portálunknak arra a kérdésére, hogy miként illeszkedik a mostani magas alkoholtartalom a borfogyasztási szokásokhoz, a tanácselnök elmondta: mint mindenben a világon vannak divatok, szokások. Most a trendi a világban éppen az alacsonyabb alkoholtartalmú borok fogyasztása. Ez adódik a fogyasztók egészségtudatosabb szokásaiból is. Ez két dolog így most nem találkozik.

