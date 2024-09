A technikai fejlődés és a mindennapi élet manapság szinte elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia, vagyis az AI különböző formái nélkül, állapította meg a MVM Mátra Energia Zrt. a közösségi oldalán.

A mesterséges intelligencia véleményt mondott az energetikai vállalatról

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt. / Facebook

– A tudomány ilyen formája nem csak életünket, de a munkánkat is meghatározza, ezért most mi is úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk, és megkérdezzük: vajon mit gondol a mesterséges intelligencia az MVM Mátra Energia Zrt-ről. A ChatGPT szerint: Az MVM Mátra Energia Zrt. fontos szerepet játszik a magyarországi energiatermelésben, és hozzájárul az ország energiabiztonságához. A vállalat által termelt villamos energia és hő segíti az ipari folyamatokat, a lakossági energiaellátást és a gazdasági fejlődést. Emellett a vállalat hozzájárul a munkahely teremtéshez és a gazdasági növekedéshez a régióban. Az MVM Mátra Energia Zrt. tevékenysége fontos a fenntartható energiaellátás és a környezetvédelem szempontjából is, mivel a vállalat fejlesztései és beruházásai lehetővé teszik a környezetbarát energiatermelés növelését – idézi a mesterséges intelligencia megállapításait az MVM Mátra Energia Zrt. a Facebook-oldalán.