– A müncheni Ludwig Maximilians Universität és a Szegedi Tudományegyetem rajtuk keresztül kivívta becsületét, ugyanis elképesztő erőbedobással segítették munkánkat, melynek meg is lett gyümölcse: Feltártuk mindkét ajtónyílást. A sekrestye és szentély közötti ajtó vakolt kávája és beomlott keretkövei épségben kerültek elő! Ha ez még nem lenne elég, immár a sekrestye emeletére vezető csigalépcsőtorony földszinti ajtónyílásán is átjárhatunk a templom pusztulása óta először. A nyugati kaput a felette egykor állott torony beszakadt omladéka temette be. Ennek kitermelésében nem csak önkéntes (nyugdíjas!) barátaink, hanem kutatócsoportunk ifjú restaurátor-aspiráns hölgy tagja segédkezett a vármúzeum munkatársainak. Az összefogást bámulatos siker koronázta. A toronyaljban feltártuk a nyugati kaput, ezen belépve balra a csigalépcsőtorony bejáratát és vele szemben egy kápolnafülkét. Ezt egykor vasrácsos rekesztőkorláttal látták el, melynek fészkeit megtaláltuk a falban. Legnagyobb szerencsénkre a korabeli mesterek gondoltak a régészekre, és bélyeggel ellátott téglákat használtak. E héten nagy várakozások közepette folytatjuk a feltárást, mely minden napra tartogat meglepetéseket – számoltak be az eredményekről. A kápolna kutatása szombatig folytatódik, még lehet önkéntesnek jelentkezni a hátralévő időre.