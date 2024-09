– Meghívott előadók is színesítették a programot. Virág József felsőfokú gyógynövénytechnológus, aki egyben a campus öregdiákja is, a kistermelők egyedi termékelőállítási és értékesítési lehetőségeit, valamint az általa alkalmazott módszereket osztotta meg a hallgatósággal. Mivel a képzés hallgatóinak 98 százaléka hölgyekből áll, így kézenfekvő volt, hogy nekik szóló hölgyprogram is színesítette a szakmai előadásokat. Kiss Ágnes Napsugár kozmetikus kiemelte a házikerti zöldségek, gyümölcsök és gyógynövények otthoni, kozmetikai célú alkalmazását, emellett megosztott gondolatokat a kozmetikai termékelőállítás szigorú előírásairól is. Fridel Dávid és Fridel Zita a jogelőd Károly Róbert Főiskolán szereztek gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó agrártechnológusi szakképesítést. Megosztották a gyógynövényes párnáikkal, falusi vendégfogadással kapcsolatos tevékenységük kevésbé látható oldalait a termékfejlesztés és a marketing oldaláról is. Dr. Pottyondy Ákos a tájgazdálkodásról, az Ürmös Porta tevékenységéről, nyitottságáról és a családi önellátásról osztotta meg tapasztalatait, felkínálva a szakmai gyakorlat lehetőségét– sorolta Lakatos Márk.

A gyöngyösi hallgatók szakmai programja Bükkszentkereszten

Fotó: MATE Károly Róbert Campus

A szakmai beszélgetések a gyógynövényágazat sokszínűségébe engedtek betekintést, hangsúlyozta a mesteroktató szakkoordinátor.

– Szívvel-lélekkel, elhivatottsággal – ez jellemezte mindegyik vendégelőadónkat. A táborba ellátogattak a szak jelenlegi és végzett hallgatói is, akikkel a leendő I. évfolyamosok kötetlen beszélgetéseket folytathattak. A szakmai tábor kitűnő alkalom volt arra is, hogy a szaktársak már a tanévkezdés előtt megismerkedhettek egymással, életre szóló barátságok is köttethetnek, ezek mind a tanulmányok eredményes folytatását segítik elő – fogalmazott Lakatos Márk.