A gyermek biztonsági rendszerek, gyermekülések, babahordozók, ülésmagasítók annyiféle kivitelben készülnek, hogy a köztük való eligazodás figyelmet igényel. A Heves vármegyei rendőrség összegyűjtötte Facebook-oldalán, hogy mik azok az alapvető ismérvek, amelyek alapján kiválasztható a gyermek korának, és az autó típusának is megfelelő, legnagyobb biztonságot nyújtó gyerekülés.

Mint írják, a gyermekek izomzata és csontozata nem olyan ellenálló, mint a felnőtteké, sérülésre hajlamosabbak, valamint a testméretük alatta marad annak, amihez az autók beépített felár nélküli biztonsági rendszereit tervezték. Így a gyerekek utaztatása külön figyelmet igényel, a biztonságuk érdekében gyermekbiztonsági rendszereket kell alkalmazni, leegyszerűsítve gyermekülésben kell utazniuk.

A KRESZ pontosan meghatározza a feltételeket

A jogszabályi fogalmazás mellőzésével, gyakorlatilag 3 évnél fiatalabb gyermek csak olyan személyautóban szállítható, amelynek a gyári kialakítása lehetővé teszi a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazását, mivel szükséges a gyermekülés használata.

A kor mellett a másik kitétel a magasság. Elhagyható a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazása, tehát gyermekülés vagy ülésmagasító nélkül utazhatnak a 3 évnél idősebb, és 135 centiméternél magasabb gyerekek, de csak a hátsó ülésen és csak bekapcsolt biztonsági övvel. Az első ülésre akkor ülhetnek át a gyermekek, ha elérték a 150 centiméteres testmagasságot.

A testmagasság azért fontos, mert az autók passzív biztonsági rendszerei az adott magasságok alatt nem hatékonyak, sőt sérülést is okozhatnak. A túl alacsony ember kicsúszhat például a biztonsági öv alól, illetve az öv felső szára, nem a vállnál, hanem a nyaknál fut, ami szintén veszélyes. A tapasztalatok szerint a személyautók legbiztonságosabb ülése a jobb hátsó ülés. Így elsődlegesen ide érdemes berakni a gyereküléseket. Már csak azért is, mert ez a járda felőli oldal, itt a legbiztonságosabb a be- és a kiszállás, így a legkényelmesebb a biztonsági öv be- és kicsatolása.