A kompolti Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézet 2001-ben került a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus kötelékébe. Az intézmény a kezdetektől aktívan részt vesz a kutatási munkálatok mellett az oktatási tevékenységben is – tették közzé Károly Róbert Campus Facebook oldalán.

Mint írják, Kompolton, a több évszázados múlttal rendelkező egykori majorsági központ területén 1918-ban alakult meg a növénynemesítő telep. Fleischmann Rudolf is ebben az évben látott munkához. Az 1950-es évekig a növénynemesítési munkán volt a fókusz, majd a szárazságtűrő növényfajták mellett elkezdtek növénytermesztési problémák kutatásával is foglalkozni. Az intézet tevékenységének köszönhetően számos új növényfajtával is gazdagodott a magyar mezőgazdaság.