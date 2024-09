Szombaton családi fesztiválra várta az érdeklődőket a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes a farkasmályi Dominium Pincészetben. A vidám délután szlogenje az volt, hogy Aki már járt nálunk az tudja, aki még nem, az most fogja megtudni. Hogy ez mit is jelentett? Például azt, hogy az anyukáknak szervezett ügyeségi verseny során végleg bizonyossá vált, hogy a tojás is csak egyszer törik el. Az Elmentem én a szőlőbe, szőlőt csipegetni program során pedig bárki kitanulhatta annak a fortélyét, hogyan csenjünk szőlőt, hogy a pandúrok észre ne vegyék. Az apukák Berreg a traktor jelszó alatt csapatos traktorhúzó versenyen szabadulhattak fölös energiáiktól, míg az Emelem a kalapom ügyességi játék inkább a türelmét vette igénybe kicsiknek és nagyoknak.