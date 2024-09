A környezetvédelemre gyakorolt káros hatása sem hanyagolható el a zenélő útnak, amiről önöknek is tudniuk kell, hiszen kiemelt szaktudású madártani szakemberek tájékoztatása szerint a zenélő útnak kiemelten a madarakra igen zavaró hatása van, azonban megállapítható, hogy minden környező állatra riasztó hatással bír a zenélő út. Úgy gondoljuk a mai világban nem lehet elégszer hangsúlyozni az állatvilág fontosságát és megóvását, amely érdekében is indítottuk ezt a petíciót.

Fontos arról is beszélni, hogy véleményünk szerint minden az országban kialakított zenélő út közlekedésbiztonsági problémákat is felvet, hiszen aki nem figyel a jelzőtáblára és ezt követően ráhajt a zenélő útra megijedhet, elránthatja a kormányt, mert nem tudja mi történik. Nem is beszélve arról, hogy a magyar nyelvet nem értő sofőrök a táblát sem tudják értelmezni, ami miatt a zenélő úton haladva akár meg is ijedhetnek és ez olyan nem várt reakciót válthat ki, ami veszélyhelyzetet idézhet elő.

Ezen petícióval szeretnénk elérni az illetékes szerveknél, hogy a zenélő út megszüntetésre kerüljön vagy a 21-es számú főút érintett szakaszának mindkét oldalán zajvédő fal kerüljön kiépítésre.

Kérjük a tisztelt lakosokat szíveskedjenek petíciónkat támogatni amennyiben az általunk képviselt üggyel egyetértenek! Kérjük mondják el önök is a véleményüket, legyen beleszólásunk!

Számítunk a támogatásukra!"