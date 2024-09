A beszélgetés – amelyet folytatásban, két részben közlünk – jobb megértéséhez célszerű visszatekinteni a Médiainformatika Intézet történetére, amely áttekintéshez podcastünk vendégének jó egy évtizede összeállított kiadványát hívtuk segítségül. Ez a rövid összefoglaló egészen a múlt század hatvanas éveihez nyúlik vissza, amikor is a programozott oktatás, az audiovizuális és a tömegkommunikációs eszközök terjedése világszerte új módszertani kultúrát igényelt.

A kiadvány rögzíti, hogy az oktatástechnika a 70-es évekre a magyar közoktatási gyakorlatot is megérintette, és jelentős változást hozott a tanárjelöltek tantervében is. A Műszaki Tanszék részeként 1970-ben kialakított Audiovizuális Kabinet alapozta meg a későbbi igen sikeres intézet működését. A kabinet alapfeladata volt a pedagógusjelölt hallgatók felkészítése az audiovizuális eszközök használatára, kezelésére, a kor követelményeinek megfelelően.

Az önálló Oktatástechnológiai Csoport a főiskolán 1976-ban alakult meg, s vezetője Erdész Ede, főiskolai adjunktus volt. Ide tartozik, hogy 1973-ban az UNESCO támogatásával létrejött az Országos Oktatástechnikai Központ, amelynek felsőoktatási kutatófejlesztő bázishálózatát pedagógusképző intézmények alkották. Az egri főiskola 1976-ban csatlakozott a magyar hálózathoz. Az audiovizuális eszközök kezelésével foglalkozó gyakorlat helyébe az „Oktatás technikai eszközei", majd az „Oktatástechnológia" tantárgy lépett, amely minden tanárjelölt számára kötelező volt.

A csoport tevékenysége és infrastruktúrája folyamatosan gazdagodott, amatőr film- és videoklubot professzionális fotó-, mikrofilm-, majd videostúdiót, médiatárat alapított. Önálló kutatási témaként a videóval segített pedagógiai készségfejlesztés módszereit vizsgálta, és intenzíven részt vett a TDK-mozgalomban is. Speciálkollégiumi formában megindította az „oktatástechnológus szakképzést". 1978-87 között a csoport vezetője dr. Thiel Miklós főiskolai docens, nyugdíjba vonulását követően dr. Kis-Tóth Lajos, főiskolai adjunktus volt. 1989-től a csoport Oktatástechnológiai és Informatika Tanszékként folytatta munkáját.

Lényeges fordulatot hozott az 1980-as évek közepétől a személyi számítógépek gyors fejlődése, valamint az iskolai számítógépes program. A multimédia oktatócsomagok kutatása mellett megindult a számítógépes oktatás lehetőségeinek vizsgálata.