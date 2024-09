Szántósi Rafael a Temetői övárok felújítása Felsőtárkányban című, TOP PLUSZ-projekt záró eseményén

Fotó: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

– Mindenkinek az lenne a célja, hogy ezt a hirtelen lezúduló esővizet valamilyen módon megfogjuk, és fölhasználjuk azokban az időszakokban, amikor aszály következik. ennek érdekében oktatóanyagok készültek, mellyel minden korosztályt, főként a fiatalokat céloztuk, hiszen a fiatalokon keresztül lehet majd ezt a szemléletet továbbvinni – mondta.

Nem csak az árvízvédelemre gondoltak

Dr. Pajtók Gábor a település és a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a Felsőtárkánynak gyönyörű természeti környezetben élnek, a helyiek tisztában vannak azzal, hogy a település adottságait nem lehet megváltoztatni, viszont alkalmazkodva a 20-21. század körülményeihez, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenben élők részben vigyék tovább a tradícióikat, részben őrizzék a környezetet, részben pedig olyan, ha úgy tetszik ipart alakítsanak ki, ami kölcsönös eredményekkel jár a település és az idetelepülő vállalkozások érdekében.

Dr. Pajtók Gábor felszólalt a TOP PLUSZ-projekt záró eseményén

Fotó: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

– Szemmel láthatóan fejlődik a település. Egyrészt a középületeik megújultak, a helyi infrastruktúrájukat minden évben tökéletesítik, olyan rendezvényeket alkottak, amit már nagy hagyományként őriznek. A jövőt illetően is teljesen jól körülhatárolt elképzelései vannak a településnek. Amit hozzá tudok tenni, megteszek. Az iskola bővítés is nagyon fontos az itt élők számára, miként az óvodai tornaszoba létrehozása is. Bízunk abban, hogy az idetelepült vállalkozások is élnek azokkal a lehetőségekkel, amiket majd nemsokára megismerhetnek. A magyar kormány ugyanis egy nagyszabású, ha úgy tetszik egy újabb Széchenyi-programot hirdet meg a kis- és közepes vállalkozásoknak, hiszen Magyarország gazdaságát még mindig a magyar kis- és közepes vállalkozások tartják életben – hívta fel a figyelmet.

Mint ismert, októberrel véget ér a jelenlegi polgármester mandátuma. Ezzel kapcsolatban dr. Pajtók Gábor elmondta, úgy látja, nyugodtan fejezheti be a munkát, hiszen minden elképzelése megvalósult.